Liverpool chce pomocnika Realu Madryt. Na liście dwóch kandydatów

Tchouameni i Camavinga na celowniku Liverpoolu

Liverpool planuje przebudowę składu podczas letniego okienka transferowego. Kilku zawodników jest na wylocie, a innym kończą się kontrakty. Można więc spodziewać się, że klub będzie aktywny na rynku.

Jednym z priorytetów The Reds jest wzmocnienie środka pola, a szczególnie pozycji defensywnego pomocnika. Klub chce ściągnąć Aureliena Tchouameniego. To zawodnik, którego już wcześniej próbowali przekonać do transferu, gdy ten grał jeszcze w AS Monaco, ale wtedy wybrał ofertę Realu Madryt.

Jeśli jednak sprowadzenie Francuza okaże się niemożliwe, Liverpool może zwrócić uwagę na innego pomocnika Królewskich, a konkretnie na jego rodaka. Eduardo Camavinga znajduje się na liście życzeń Manchesteru City, ale ekipa Arne Slota jest gotowa włączyć się do walki o byłego gracza Rennes.

Real Madryt nie wyklucza sprzedaży obu zawodników, zwłaszcza że w obecnym sezonie nie prezentują najwyższej formy.

Liverpool ma stabilną sytuację finansową i może bez problemu przeprowadzić taki transfer. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że któryś z wymienionych pomocników może trafić na Anfield. Według portalu Transfermarkt wartość rynkowa zarówno Tchouameniego i Camavingi wynosi 80 milionów euro.

