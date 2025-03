Liverpool chce sprowadzić skrzydłowego. Gracz wyceniany na 50 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Malick Fofana dołączy do Liverpoolu?

Liverpool FC zmierza po mistrzostwo Anglii w tym sezonie. Drużyna Arne Slota pewnie prowadzi w Premier League, a po rozegraniu 29 spotkań ma już 15 punktów przewagi nad drugim Arsenalem. The Reds z pełnym przekonaniem patrzą w przyszłość. W nadchodzącym oknie transferowym klub chce jeszcze bardziej wzmocnić swoją drużynę.

Okazuje się, że Malick Fofana z Olympique’u Lyon wzbudził zaindeksowanie angielskiego giganta. 19-latek może być dostępny latem za 50 milionów euro, co jest bardzo przystępną kwotą dla zespół z Premier League. Belg w ubiegłym roku zadebiutował w reprezentacji swojego kraju. Władze Liverpoolu zamierzają wykorzystać trudną sytuację finansową francuskiego klubu i wkrótce podejmą konkretne kroki w celu pozyskania wielkiego talentu.

Fofana dołączył do Lyonu w styczniu 2024 roku z Gent za 19,5 mln euro. W trwającym sezonie strzelił już dziewięć goli i dołożył pięć asyst w 34 meczach. Skrzydłowy ma ważny kontrakt z Les Gones do połowy 2028 roku. Mówi się, że sam zawodnik jest otwarty na przeprowadzkę do innego klubu. W kwietniu Fofana może zaprezentować się przeciwko angielskiej drużynie, kiedy Lyon zmierzy się z Manchesterem United w ćwierćfinale Ligi Europy.