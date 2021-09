Jesse Lingard ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca przyszłego roku. Najnowsze doniesienia mediów wskazują natomiast, że 28-latek odrzucił ofertę Czerwonych Diabłów w sprawie nowej umowy. Informacje w tej sprawie przekazał The Times.

Niejasna jest przyszłość Jesse Lingarda w Man Utd

Sternicy wicemistrzów Premier League złożyli propozycję przedłużenia umowy zawodnikowi

Anglik odrzucił propozycję, nie chcąc być zawodnikiem drugoplanowym w zespole

Lingard pożegna się z Man Utd?

Jesse Lingard latem tego roku wrócił do ekipy z Old Trafford z wypożyczenia do West Hamu United. W zespole ze stolicy Anglii zawodnik błyszczał, co miało wpływ na to, że sternicy Man Utd złożyli propozycję przedłużenia umowy zawodnikowi.

Fakt, że do ekipy z czerwonej części Manchesteru trafił jednak Cristiano Ronaldo, mógł zmienić plany Lingarda dotyczące jego przyszłości. Portugalczyk może sprawić, że angielski zawodnik, który w rundzie wiosennej w szeregach Młotów zanotował w 16 występach dziewięć trafień oraz pięć asyst, zostanie rezerwowym. Z taką rolą Lingard nie zamierza się godzić.

Angielski piłkarz nie ukrywa tego, że oczekuje regularnych występów. Szczególnie w tym sezonie, który może być decydujący w związku z przyszłorocznymi mistrzostwami świata w Katarze, w których Lingard bez wątpienia chciałby wziąć udział. Sternicy Man Utd podobno złożyli ofertę piłkarzowi w sprawie nowego kontraktu, ale propozycja została odrzucona przez piłkarza.

W tej kampanii Lingard zaliczył jak na razie jeden mecz w szeregach Man Utd w starciu przeciwko Southampton. Na placu gry zawodnik spędził zaledwie cztery minuty.

