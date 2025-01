Linetty może zmienić klub. Na pewno nie trafi do Sampdorii

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Linetty będzie miał lepsze oferty niż drugoligowa Sampdoria

Karol Linetty od 2016 roku związany jest z Półwyspem Apenińskim, gdzie z powodzeniem kontynuuje swoją karierę. Najpierw reprezentant Polski związany był z Sampdorią. Następnie w zamian za 7,5 mln euro przeniósł się do Torino, w którym występuje aż do dziś. Natomiast niebawem jego kontrakt traci ważność. Klub z Turynu wciąż nie złożył mu oferty przedłużenia umowy, więc wszystko wskazuje na to, że 29-latek po zakończeniu sezonu zmieni barwy klubowe.

Kilka dni temu we włoskich mediach pojawiła się informacja, że Linetty chciałby wrócić do Sampdorii. Kierunek potencjalnego transferu jest o tyle niezrozumiały, że zespół z Genui gra na poziomie Serie B, gdzie walczy o utrzymanie, zajmując 16. miejsce w tabeli.

Nowe informacje ws. przyszłości Linetty’ego przekazał Tomasz Włodarczyk w programie “Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl. Według dziennikarza informacje o powrocie do Sampdorii nie są prawdziwe. Reprezentant Polski może liczyć na znacznie lepsze oferty pod względem sportowym. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, gdzie pomocnik może kontynuować karierę.

Linetty w składzie Torino może liczyć na regularną grę. Co więcej, od końcówki października Polak gra z opaską kapitana. W tym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach 18 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Na boisku przebywał przez 1235 minut.