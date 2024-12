Linetty chce opuścić Torino. Jasny plan na przyszłość

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Karol Linetty chce wrócić do Sampdorii!

Karol Linetty w 2020 roku postanowił zmienić klub wewnątrz Serie A. Reprezentant Polski opuścił Sampdorię i dołączył do Torino, które zapłaciło za jego transfer 7,5 miliona euro. Początki wychowanka Lecha Poznań w drużynie „Granaty” nie były udane. Jednak z czasem pomocnik stał się ważną postacią i dziś często nakłada opaskę kapitańską.

Kontrakt Karola Linetty’ego z Torino obowiązuje tylko do końca sezonu. We włoskich mediach do tej pory nie przewijały się informacje związane z polskim pomocnikiem. Aż do dziś. W sobotnim wydaniu „Tuttosport” otrzymaliśmy wreszcie wieści odnośnie przyszłości 29-latka. Otóż wychowanek Lecha Poznań podjął decyzję i nie będzie przedłużał wygasającej umowy. 47-krotny reprezentant naszego kraju chce zmienić barwy klubowe jako wolny agent.

Turyński dziennik zdradził również, że Karol Linetty ma jasny plan na przyszłość. Otóż Polak chciałby wrócić do Sampdorii. 29-latek spędził w zespole z Genui cztery sezony. Obecnie drużyny ze Stadio Luigi Ferraris występuje na poziomie Serie B, gdzie radzi sobie bardzo przeciętnie. Zajmują bowiem dopiero 15. lokatę w tabeli i muszą drżeć o utrzymanie na zapleczu elity.

Karol Linetty natomiast w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Torino. W tym czasie wychowanek Lecha Poznań zdołał strzelić jednego gola. Trafienie miało miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Cagliari Calcio.