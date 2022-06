Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i Bayern to już niemal zamknięta historia. Tak wynika ze słów Polaka, który opowiedział o swoich relacjach z aktualnym klubem.

Robert Lewandowski nie gryzł się w język mówiąc o swojej relacji z Bayernem

Polak przyznał, że nie da się już tego naprawić

Zdradził też dlaczego chce transferu

Szczere wyzwanie o trudnym temacie

Niemal każdego dnia pojawiają się informacje o negocjacjach na linii Bayern – Barcelona. Klub te rozmawiają ze sobą, ponieważ Robert Lewandowski pragnie zamienić Bundesligę na La Ligę. Z wypowiedzi polskiego napastnika można wywnioskować, że jest on zraniony tym, jak został potraktowany przez mistrza Niemiec.

– Jeśli jesteś w klubie tyle lat, zawsze byłeś w gotowości, byłeś dostępny, pomimo kontuzji i bólu dawałeś z siebie wszystko, to myślę, że najlepiej będzie znaleźć dobre rozwiązanie dla obu stron. A nie szukać jednostronnej decyzji. To nie ma sensu. Nie po takim czasie – powiedział Lewandowski.

– Rozumiem jakbym grał tutaj 2-4 lata, ale po takiej drodze pełnej sukcesów i z mojej strony gotowości i wsparcia, to tutaj ta lojalność i szacunek są chyba ważniejsze niż ten biznes – dodał napastnik Bayernu.

– Odchodzę, bo chcę więcej emocji w życiu. Do końca nie chciano mnie wysłuchać. Coś we mnie w środku zgasło. I nie da się tego przeskoczyć. Nawet jeśli chcesz być profesjonalny, to nie nadrobisz tego – wyjaśnił kapitan reprezentacji Polski.

