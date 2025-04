Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Nie brakuje zatem spekulacji ws. przyszłości zawodnika. Ciekawe wieści przekazał TodoFichajes.com.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na radarze klubu z MLS

Robert Lewandowski w tym sezonie jest zdecydowanie najskuteczniejszym graczem FC Barcelony. Reprezentant Polski trafił do ekipy z Camp Nou w lipcu 2022 roku. Ostatnio natomiast pojawiły się ciekawe wieści na temat przyszłości zawodnika, o czym donosi TodoFichajes.com.

Źródło podało, że doświadczony napastnik znalazł się na celowniku klubu z MLS. Chętne na transfer z udziałem Lewandowskiego ma być Los Angeles Galaxy. Działacze tej ekipy widzą w piłkarzu opcję nie tylko na poprawę jakości zespołu, ale też zwiększenie popularności samej ligi. Wyzwaniem może być jednak to, że Barca podobno wykazuje chęć, aby aktywować klauzulę z przedłużeniem umowy z Lewym do końca czerwca 2027 roku.

Polski napastnik w przeszłości nie ukrywał już tego, że jednym z jego planów jest przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych. Mając jednak na względzie to, że Lewandowski jest jedną z kluczowych postaci w szeregach Katalończyków w sezonie 2024/2025, to wydaje się, że na dzisiaj ten plan nie będzie poważnie rozważany przez polskiego gracza.

Tylko w tej kampanii Lewandowski rozegrał jak na razie 46 meczów. Zdobył w nich 40 bramek, notując również trzy asysty. Tymczasem okazję na poprawę swojego bilansu będzie miał przy okazji rewanżowej potyczki z FC Barceloną w Lidze Mistrzów. Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 kwietnia o godzinie 21:00.

