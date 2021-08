W nocy z wtorku na środę pojawiły się informacje o możliwych przenosinach Roberta Lewandowskiego do Paris Saint-Germain. Pini Zahavi był bowiem widziany w stolicy Francji, ale okazuje się, że agent rozmawiał z włodarzami PSG na temat innej wielkiej gwiazdy – Neymara.

We wtorek Pini Zahavi był widziany w Paryżu, przez co media spekulowały o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego do giganta Ligue 1

Okazuje się jednak, że agent rozmawiał z włodarzami Paris Saint-Germain na temat ewentualnego przedłużenia umowy z Neymarem, którego jest doradcą

Bayern Monachium nie pozwoli tego lata odejść Lewandowskiemu

Lewandowski nigdzie się nie rusza, Zahavi rozmawiał w Paryżu o innej gwieździe

We wtorek Pini Zahavi odwiedził Paryż i spotkał się z włodarzami Paris Saint-Germain. Takie spotkanie nie mogło, rzecz jasna, pozostać w tajemnicy. Światowi dziennikarze w podróży agenta Roberta Lewandowskiego do stolicy Francji widzieli furtkę do przenosin Polaka do giganta Ligue 1. Tym bardziej, że mniej więcej w tym samym czasie świat obiegła informacja o ofercie Realu Madryt za Kyliana Mbappe, opiewającej na 160 milionów euro.

Była to sytuacja o tyle niecodzienna, że świetnie poinformowany Fabrizio Romano kilka dni temu donosił, że Lewandowski na sto procent pozostanie tego lata w Bayernie Monachium. Okazuje się, że miał rację. Sport Bild dotarł do informacji, wedle których Zahavi zjawił się w Paryżu w sprawie innej gwiazdy. Obie strony rozmawiały na temat Neymara, któremu izraelski agent doradza. Dyskusja toczyła się na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu z Brazylijczykiem. Co ciekawe, 29-latek podpisał nową umowę z Paris Saint-Germain ledwie trzy miesiące temu, a złożenie podpisu poprzedzone było trwającymi wiele miesięcy negocjacjami.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Lewandowski tego lata nie opuści Bundesligi. Fabrizio Romano podkreśla jednak, że Polak za rok może poszukać nowych wyzwań i stać się bohaterem jednego z największych transferów letniego okienka.

Zobacz również: Sevilla kupi pomocnika. Monchi kontynuuje swą strategię.