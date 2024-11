dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Manchester United nie przekonał Leroya Sane

Kontrakt Leroya Sane z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Tak więc, jeśli strony nie zwiążą się nową umową, to w najbliższym letnim okienku transferowym prawoskrzydłowy odejdzie do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. 28-latek jest łączony głównie z przeprowadzką do Premier League, gdzie w przeszłości miał już okazję występować. Zdaniem brytyjskiego portalu “CaughtOffside” atakujący właśnie odrzucił jeden kierunek.

65-krotny reprezentant Niemiec nie jest bowiem zainteresowany przenosinami do Manchesteru United. Zatem Czerwone Diabły, które bacznie monitorowały sytuację Leryoa Sane, najprawdopodobniej ostatecznie będą musiały obejść się smakiem. Ofensywny zawodnik podobno bardziej widziałby się w Londynie, więc w grę wchodzi transfer do Arsenalu. Kanonierzy szukają wzmocnienia linii ataku, a niemiecki piłkarz zagwarantowałby odpowiednią jakość.

Skrzydłowy z powodzeniem gra w barwach Bayernu Monachium od lipca 2020 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę za niespełna 50 milionów euro z Manchesteru City. Od tamtej pory napastnik rozegrał łącznie 186 meczów, zdobył 51 bramek i zaliczył 50 asyst. Natomiast w obecnym sezonie tylko 3 razy wpisał się na listę strzelców. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia wychowanka FC Schalke 04 Gelsenkirchen na kwotę oscylującą w granicach 70 milionów euro.