Leo Messi chciał wrócić do FC Barcelony w 2023 roku. Jednak w tamtym momencie nie było to możliwe, o czym Argentyńczyk opowiedział na kanale Simplemente Futbol.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi chciał wrócić do FC Barcelony

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiły się informacje o możliwym powrocie Leo Messiego do FC Barcelony. Argentyńczyk miałby skorzystać ze specjalnej klauzuli, która umożliwiałaby mu wypożyczenie z Interu Miami w trakcie przerwy między sezonami MLS. Z takiej opcji korzystali w przeszłości m.in. Thierry Henry oraz Zlatan Ibrahimović.

Taki scenariusz wydaje się możliwy, bo głównym powodem miał być fakt, że Leo Messi będzie szukał sobie odpowiedniego miejsca do przygotowań do mundialu w 2026 roku. Ponoć sama FC Barcelona wyraziła zainteresowanie tym rozwiązaniem, ponieważ Argentyńczyk mógłby przyciągnąć masę fanów na świeżo odremontowane Camp Nou. Ponadto gwiazdor rozstał się w niezbyt przyjemnych okolicznościach z Dumą Katalonii i byłaby to szansa na odbudowanie relacji.

Tymczasem Leo Messi ujawnił, że w 2023 roku, gdy kończył się jego kontrakt z PSG, chciał wrócić do Katalonii. Jednak wówczas nie było to możliwe zapewne z powodu problemów finansowych Barcelony.

– Miałem zamiar wrócić do Barcelony, aby móc wrócić do miejsca, w którym zawsze chciałem być, ale nie było to już możliwe. Potem stało się to decyzją rodzinną. Fakt, że wygraliśmy Mistrzostwa Świata, również miał duży wpływ. Byłem pewien, że nie chcę być w innym zespole w Europie, nie chciałem iść do żadnego z nich – przyznał Messi.

Te słowa Messiego świadczą o tym, że nie ma on urazu do dawnego klubu. Kto wie, być może jeśli pojawi się wcześniej wspomniana możliwość, to Argentyńczyk zdecyduje się na sensacyjny powrót.