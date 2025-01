Legia nie ma szans na głośny transfer. “Jest za drogi”

Sipa US/Alam Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legii nie stać na transfer napastnika

Legia Warszawa do tej pory w zimowym okienku transferowym raczej nie może pochwalić się zbyt imponującymi wzmocnieniami. Choć za chwilę startują rozgrywki Ligi Konferencji Europy oraz PKO Ekstraklasy, to Wojskowi nadal nie mają chociażby nowego napastnika, a do klubu do tej pory oficjalnie dołączył tylko Wahan Biczachczian z Pogoni Szczecin co można raczej potraktować jako ciekawe uzupełnienie kadry, a nie transfer, który zmieni oblicze zespołu.

Dlatego też kibice coraz mocniej się niecierpliwą, szczególnie biorąc pod uwagę obsadę pierwszej linii stołecznego zespołu. Z tego powodu ze sporym entuzjazmem przyjęto plotki z Portugalii na temat zainteresowania Robertem Bożenikiem z ekipy Boavisty. Słowacki napastnik wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na cztery miliony euro z pewnością byłby wielkim wzmocnieniem Legii, ale okazuje się, że do transfery 25 latka raczej nie dojdzie, o czym powiedział Tomasz Włodarczyk na antenie “Meczyków”.

WIDEO: Legia Warszawa – podsumowanie rundy jesiennej

– Nie jest to napastnik mocno bramkostrzelny. Już dwa lata temu był na celowniku Legii, natomiast ostatecznie poszedł właśnie do Portugalii. Teraz słyszę, że jest za drogi – powiedział Włodarczyk w programie “Pogadajmy o Piłce” na antenie kanału “Meczyki.pl”.

