Legia szuka wzmocnień po odpadnięciu z LKE. W grze pomocnik z Bułgarii

Legia Warszawa wczoraj odpadła z Ligi Konferencji Europy

Stołeczna ekipa wciąż celuje jednak w mistrzostwo Polski

Pomóc w tym ma transfer do środka pola

Dopiero w lecie…

Legia Warszawa wczoraj wieczorem pożegnała się z Ligą Konferencji Europy. Stołeczna ekipa uległa Molde 0:3 na własnym terenie, co spowodowało wiele krytycznych głosów pod adresem trenera Kosty Runjaicia oraz dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. Ten drugi obwiniany jest za brak wzmocnień po odejściu Bartosza Slisza i Ernesta Muciego. Obaj pożegnali się z klubem za kilka milionów, a w zespole pozostała spora dziura.

Mimo to klub nadal próbuje ją załatać, o czym informuje Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Przekazał on, że Legia jest zainteresowana środkowym pomocnikiem Łudogorca, niejakim Claude Goncalvesem. 29-letni Portugalczyk ma na swoim koncie mecze w LKE oraz Lidze Europy. 23 razy wystąpił także w Ligue 1, a jego umowa z klubem z Bułgarii wygasa wraz z końcem sezonu. Jednak zdaniem dziennikarza transfer do Warszawy jest możliwy dopiero w lecie.

