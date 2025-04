Legia sprzeda napastnika? Jest obserwowany przez ten klub

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Węgrzy monitorują sytuację Chodyny

Kacper Chodyna to napastnik Legii Warszawa, który zazwyczaj występuje na prawym skrzydle, choć zdarza mu się grać także w linii pomocy. 25-latek znalazł się na celowniku jednego z węgierskich klubów MTK Budapeszt. To aktualnie piąty zespół w tamtejszej lidze. Drużyna ta jest ostatnio trochę w słabszej formie, ale nadal ma szansę na awans do europejskich pucharów. W barwach tego klubu występuje były środkowy obrońca Lecha Poznań Tamas Kadar.

Na chwilę obecną Węgrzy obserwują kilku różnych zawodników i nie prowadzą jeszcze żadnych negocjacji. Niemniej jednak nazwisko Chodyny jest na liście ośmiu piłkarzy, którzy znajdują się na radarze zespołu z Budapesztu. Klub będzie chciał wzmocnić swój skład podczas letniego okienka transferowego.

Polak w tym sezonie rozegrał 43 spotkania, w których strzelił sześć bramek i zanotował siedem asyst. To jego pierwszy sezon w barwach Wojskowych. W lipcu dołączył do klubu z Zagłębia Lubin. Legia zapłaciła za niego wtedy około 800 tysięcy euro. Kontrakt wychowanka Miedziowych obowiązuje do 2028 roku.

