Ruch oficjalnie pozyskał gracza z Legii Warszawa

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Jakub Adkonis został nowym graczem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w trakcie trwającego okna transferowego jak na razie nie błyszczy. Niebiescy we wtorkowy wieczór w oficjalnym komunikacie poinformowali o pozyskaniu nowego pomocnika, który trafił do ekipy z Chorzowa na wypożyczenie.

“Mamy nowego młodzieżowca. Do końca sezonu z Legii Warszawa wypożyczony do Chorzowa został Jakub Adkonis. Niespełna 18-letni środkowy pomocnik, juniorski reprezentant Polski, dołączył do zgrupowania Niebieskich w Turcji” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe 14-krotnego mistrza Polski.

Ruch Chorzów – sezon 2024/2025

Nowy nabytek chorzowskiego zespołu w tej kampanii zaliczył łącznie 18 spotkań. Głównie w zespole występującym w Betclic 3. Lidze. Niemniej na koncie Adkonisa są też epizody eliminacjach do Ligi Konferencji, jak i w samej Lidze Konferencji/

17-latek w tym sezonie strzelił sześć goli i zaliczył też dwie asysty. Aktualny kontrakt zawodnika z warszawską Legią obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 800 tysięcy euro według Transfermarkt.

Adkonis o miejsce w składzie Niebieskich może rywalizować między innymi z Filipem Starzyńskim Filip Lachendro czy Wojciechem Łaskim. Ruch do ligowego grania wróci 17 lutego. W pierwszym oficjalnym meczu o punkty w 2025 roku zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Siedlce.