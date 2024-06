Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Blaz Kramer może odejść z Legii

Legia Warszawa w czasie trwania aktualnego okienka transferowego jest jak dotychczas bardzo aktywa. Ale nie może ten fakt dziwić. Wojskowi mają za sobą dość przeciętny – a być może nawet słaby – sezon. Tylko 3. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, brak zwycięstwa, a nawet gry w finale Pucharu Polski i słaby styl powodują, że zespół trenera Goncalo Feio w czasie letnich przygotowań przechodzi prawdziwą metamorfozę.

Do tej pory umowy z Legią podpisało kilku bardzo ciekawych zawodników. Mowa tu m.in. o Kacprze Chodynie z Zagłębia Lubin czy pozyskaniu Claude Goncalves z Łudogorca Razgrad. Do klubu przyszedł także nowy napastnik – Jean-Pierre Nsame – a to oznacza, że na pozycji numer dziewięć robi się coraz mniej miejsca i rodzi chęć uszczuplenia tego rejonu boiska.

Według informacji przekazanych przez Piotra Kamienieckiego ze “sport.tvp.pl” być może z Legią Warszawa pożegna się w najbliższym czasie Blaz Kramer. Dziennikarz twierdzi, że napastnikiem ze Słowenii interesują się kluby z ligi tureckiej. 28-latek dla Legionistów rozegrał dokładnie 46 spotkań, w których zdobył 12 bramek. Przez spory czas jego pobytu w naszym kraju zmagał się jednak z kontuzjami.

Czytaj więcej: “Hańba!”. Szef sędziów zrugał Marciniaka! O to dokładnie poszło