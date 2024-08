Legia chce zawodnika Feyenoordu. Wielokrotny reprezentant kraju

Legia Warszawa kontynuuje ofensywę transferową. Na celowniku Wojskowych znalazł się Marcos Lopez, wahadłowy Feyenoordu. To wielokrotny reprezentant Peru.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Marcos Lopez (Feyenoord)

Legia rusza po reprezentanta Peru

Legia Warszawa w trwającym okienku pozyskała już kilku piłkarzy. Szeregi klubu ze stolicy zasili Migouel Alfarela, Kacper Chodyna, Sergio Barcia, Claude Gonçalves, Marcel Mendes-Dudzinski, Jean-Pierre Nsame, Ruben Vinagre i Luquinhas. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec transferów. Portal Legia.net informuje, że Wojskowi chcą sprowadzić zawodnika Feyenoordu.

Marcos Lopez w Rotterdamie występuje od lata 2022 roku. Lewy wahadłowy został sprowadzony za 1,2 miliona euro z San Jose Earthquakes. Do tej pory 24-latek rozegrał 45 spotkań w barwach ekipy z De Kuip, w których zanotował trzy asysty. W tym sezonie zaliczył dwa mecze – jeden w Johan Cruijff Schaal (Superpuchar Holandii) i jeden w Eredivisie.

Lopez to 38-krotny reprezentant Peru. Franz Tamayo zdradza, że Legia musi liczyć się z konkurencją w postaci Sparty Praga. Czesi również są zainteresowani transferem jednokrotnego mistrza Holandii, ale do tej pory to warszawianie mieli być bardziej konkretni. Portal Transfermarkt wycenia obrońcę na trzy miliony euro.

