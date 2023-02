PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Dzisiaj ostatecznie powinna rozstrzygnąć się kwestia hitowej przeprowadzki w PKO Ekstraklasie. Marc Gual zamieni Jagiellonię Białystok na Legię Warszawa. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, jeżeli zaplanowane na dzisiaj testy medyczne nie wykażą żadnych nieprawidłowości, Hiszpan podpisze kontrakt ze stołeczną ekipą.

Marc Gual jest bliski podpisania kontraktu z Legią i dołączenia do stołecznej ekipy w kolejnym sezonie

Hiszpan dzisiaj przejdzie testy medyczne

Umowa napastnika ma obowiązywać do czerwca 2026 roku

Legia bliska pozyskania napastnika. Gual przejdzie testy

Legia Warszawa nie zaliczy tego okienka transferowego do udanych. Na Łazienkowska zawitał tylko Tomas Pekhart i nic nie wskazuje na to, by do Czecha miał dołączyć kolejny zawodnik. Za drużyna ze stolicy już myśli o wzmocnieniach kadry na przyszły sezon. Stołeczną ekipę ma zasilić Marc Gual.

Hiszpanowi w lecie wygasa kontrakt z Jagiellonią, co zamierza wykorzystać Legia i pozyskać go jako wolnego zawodnika. Napastnik jest bliski finalizacji porozumienia z Wojskowymi. Kolejnym etapem będą testy medyczne, które zgodnie z informacjami Tomasza Włodarczyka zaplanowano na niedzielę. Agenci piłkarza już pojawili się w stolicy.

Jeżeli badania nie wykażą żadnych dolegliwości, Gual podpisze przedwstępną umowę i w lecie dołączy do Legii. Kontrakt hiszpańskiego snajpera będzie ważny czerwca 2026 roku.

W tym sezonie Marc Gual wystąpił w 18 meczach PKO Ekstraklasy, strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty.