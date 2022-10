Źródło: The Athletic

Średniak Premier League to za mało

Cody Gakpo z PSV to piłkarz o dużym potencjale i już sporych umiejętnościach, o czym przekonali się polscy piłkarze we wrześniowym meczu z Holandią. 23-latek strzelił wówczas gola naszej reprezentacji. Nie było to jednak zaskoczenie, ponieważ Gakpo w bieżącej kampanii strzelił już 13 goli i zaliczył 10 asyst, a w kalendarzu dopiero październik.

Transfer Gakpo był możliwy już w minionym letnim oknie transferowym. Manchester United traktował Holendra jako alternatywę dla Antony’ego. Na 23-latku bardziej zależało słabszym klubom Premier League. Szczególnie zdeterminowane było Leeds United, ale okoliczności nie sprzyjały transferowi.

Leeds wróciło po 23-latka i zbliżyło się do porozumienia z nim w sprawie transferu w zimowym oknie. Holender nabrał jednak wątpliwości, czy aby Leeds nie jest klubem poniżej jego możliwości. Teraz piłkarzowi PSV zależy na zaprezentowaniu jak najlepszej formy na mundialu, co jeszcze ma podbić jego wartość. David Ornstein z The Athletic informuje, że Gakpo może być potencjalnym celem dla Realu Madryt. Niewykluczone jest też, że pewne kroki podejmie Arsenal.

