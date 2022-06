PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Arsenal we wtorek wystosował pierwszą oficjalną ofertę za Raphinhę. Leeds United odrzuciło ją i nie zamierza akceptować żadnej propozycji poniżej 70 milionów euro. Ponadto sam skrzydłowy marzy o grze w Lidze Mistrzów i wciąż nadaje priorytet przenosinom do Barcelony.

Arsenal zdaje się faworytem do sprowadzenia Raphinhi

Przeprowadzenie operacji nie będzie jednak wcale łatwe. Leeds United oczekuje 70 milionów euro i odrzuciło pierwszą ofertę Kanonierów

Ponadto 25-latek marzy o grze w Lidze Mistrzów. Chciałby trafić do Barcelony, choć ta z pewnością nie będzie w stanie zapłacić żądanej przez Pawi kwoty

Leeds odrzuciło pierwszą ofertę za Raphinhę

Arsenal we wtorek oficjalnie poinformował o sprowadzeniu Fabio Vieiry. Tego samego dnia Kanonierzy złożyli też ofertę za innego pożądanego gracza. Londyńczycy marzą o Raphinhi. Brazylijczyk rozegrał dwa świetne sezony w barwach Leeds United, został też regularnym reprezentantem swojego kraju. Nic dziwnego, że błyskotliwy skrzydłowy wzbudził zainteresowanie w całej Europie. Nie znamy wysokości pierwszej propozycji Arsenalu, ale została ona odrzucona. Pawie oczekują za swoją gwiazdę 70 milionów euro i nie zamierzają z niej schodzić. Skoro tak błyskawicznie powiedzieli “nie” ofercie z Londynu, musiała ona być skrajnie niesatysfakcjonująca.

Może też zaistnieć problem z samym przekonaniem gracza do przenosin do stolicy Anglii. Raphinha marzy o grze w Lidze Mistrzów, a konkretnie – w Barcelonie. Sama Duma Katalonii ściskała kciuki za spadek Leeds United z Premier League. Wówczas aktywowałaby się klauzula odstępnego w wysokości zaledwie 25 milionów euro, za które Blaugrana chciała wykupić 25-latka. Niestety dla klubu. Pawie utrzymały się w elicie i okazja zniknęła. Brazylijczyk jest faworytem zarządu Barcelony, ale nie będzie ona w stanie zbliżyć się do wymagań stawianych przez klub z Elland Road.

Niebawem rozmowy pomiędzy Arsenalem a Leeds zostaną wznowione. Mikelowi Artecie zależy na jak najszybszym domknięciu kadry na przyszły sezon. Hiszpan liczy na sfinalizowanie przenosin Raphnhi oraz jego rodaka, Gabriela Jesusa, w najbliższych tygodniach.

Raphinha w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań w Premier League. Zanotował w nich 11 bramek i trzy asysty.

Zobacz również: Ruedigera chciała Barcelona. “Albo Real Madryt, albo nic”.