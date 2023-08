Lechia Gdańsk kontynuuje wzmacnianie kadry na sezon 2023/24. Szeregi pierwszoligowca zasili kolejny zawodnik. Tym razem będzie to środkowy pomocnik - nowym graczem spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy ma zostać Iwan Żelizko, o czym donosi Jakub Seweryn z portalu Sport.pl.

IMAGO / sport pictures/ Razvan Pasarica Na zdjęciu: Iwan Żelizko i Aimar Oroz

Lechia jest bliska kolejnego wzmocnienia

Gdańszczanie mają pozyskać drugiego piłkarza łotewskiej Valmiery

Szeregi pierwszoligowca zasili Iwan Żelizko, młodzieżowy reprezentant Ukrainy

Lechia kontynuuje transferową ofensywę

Lechia Gdańsk sprowadziła już sześciu zawodników. Drużynę prowadzoną przez Szymona Grabowskiego zasilili Luis Fernandes, Bohdan Sarnawski, Miłosz Kałahur, Rifet Kapić, Jakub Sypek i Dawid Bugaj. Na tym spadkowicz z Ekstraklasy nie zamierza poprzestać.

Zgodnie z doniesieniami Jakuba Seweryna (Sport.pl) bliski wzmocnienia kadry gdańszczan jest kolejny gracz z tego samego klubu. Zawodnikiem pierwszoligowego zespołu ma zostać Iwan Żelizko, który obecnie występuje w Valmierze. Wcześniej z szeregów mistrza Łotwy pozyskano Kapicia.

Żelizko to defensywny pomocnik i wielokrotny młodzieżowy reprezentant Ukrainy. 22-latek w sezonie 23/24 zaliczył już trzy mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. W spotkaniu 2. rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy z Tre Penne zanotował asystę.