Lech szuka napastnika. Poznański klub użyje tajnej broni? To może pomóc [NASZ NEWS]

Ściągnięcie napastnika w tym okienku transferowym to absolutny priorytet Lecha Poznań. Kolejorz szuka kogoś do rywalizacji z Mikaelem ishakiem, a może już go znalazł? Goal.pl ma najnowsze informacje w tej sprawie.

Dziurek - Sport/Alamy Na zdjęciu: Kibice Lecha Poznań

Jeszcze kilka dni i wiele się wyjaśni

Choć nazwiska kandydatów na nowego napastnika Lecha trzymane są w wielkiej tajemnicy, to wiadomo, że wszystkiego ukryć się nie da. Dowód? Z Norwegii dotarły niedawno wieści o tym, że kandydatem do gry w stolicy Wielkopolski jest Aune Heggebo. To 23-letni napastnik, występujący obecnie w SK Brann Bergen.



Na czym polega problem? Ano na tym, że Lech mierzy się tutaj z możniejszymi konkurentami. Norweskie media informują, że piłkarzem interesuje się też niemiecki Holstein Kiel i włoska Sampdoria Genua. Oczywistym jest więc fakt, że piłkarz, jego agenci ale i sam klub czekają na to, co się wydarzy w najbliższych dniach.

Lech najbardziej konkretny

Jeśli ktoś z lig mocniejszych niż polska złoży konkretną ofertę, to prawdopodobnie będzie “pozamiatane”. Niemniej jednak… Goal.pl sprawdził sytuację własnymi kanałami. Z naszych informacji wynika, że owszem, Heggebo jest w orbicie zainteresowania klubów z mocniejszych lig, ale…



Jak słyszymy, klubem, który najkonkretniej podchodzi do tematu jest Lech. Nasi rozmówcy podkreślają, że jeśli mocniejsze kluby nie skonkretyzują swojego zainteresowania, to za kilka dni, po zamknięciu okienek w tych krajach, to właśnie Lech może wyrosnąć na faworyta.

Drugi atak Kolejorza?

W Poznaniu, choć bez szczegółów, można usłyszeć podobną narrację co do nowego napastnika. Lech czeka licząc na to, że cierpliwość popłaci. Polski klub, jak jesteśmy przekonywani, ma też jeden atut w ręce. Chodzi o… asystenta Nielsa Fredriksena, czyli Sindre Tjelmanda. To rodak Heggebo, ceniony również w swojej ojczyźnie. Jak słyszymy, w tej sprawie może to mieć (pewne) znaczenie. Piłkarz, w przypadku fiaska przejścia do mocniejszej ligi, miałby patrzeć przychylnym okiem na przenosiny do Polski.



Z naszych informacji wynika, że po “przeczekaniu” okienek w mocniejszych ligach Lech ma zaatakować z nową ofertą. Kontrakt Heggebo z Bran Bergen kończy się w grudniu tego roku. W ostatnim sezonie norweskiej ekstraklasy 23-latek rozegrał 29 meczów, w których strzelił 11 goli.