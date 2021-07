Źródło: The Athletic

Lautaro Martinez tego lata może opuścić Inter Mediolan. Potencjalny kierunek przenosin Argentyńczyka to Premier League. Zainteresowanie wyrażają Arsenal i Chelsea.

Lautaro Martinez nie zaakceptował oferty nowego kontraktu od Interu Mediolan

Argentyńczyk może zatem zamienić Serie A na Premier League

Sytuację napastnika mistrza Włoch obserwują Arsenal i Tottenham

Martinez obserwowany przez Arsenal i Tottenham

Tego lata Arsenal swoją aktywnością na rynku transferowym, wysłał rywalom jasny sygnał – walczymy o powrót do czołówki Premier League. Londyńczycy nie zakwalifikowali się do europejskich pucharów pierwszy raz od ćwierć wieku, co na Emirates Stadium przyjęto z dużym rozczarowaniem. Kanonierzy na wzmocnienia wydali już 84 miliony euro. Szeregi Arsenalu zasilili: Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga oraz Ben White, a na tym nie koniec.

W minionej kampanii Arsenal strzelił tylko 55 goli. Aż osiem ekip w Premier League miało więcej zdobytych bramek. Wobec tego na Emirates Stadium ma dojść do zmian w formacji ofensywnej. Jeżeli drużynę Mikela Artety opuści Alexandre Lacazette (ma jeszcze tylko rok kontraktu), niewykluczone, że Kanonierzy ruszą po Lautaro Martineza.

Arsenal nawiązał relacje z Interem jakiś czas temu, gdy oba kluby rozmawiały o przenosinach Hectora Bellerina do Mediolanu. Martinez nie dogadał się z aktualnym pracodawcą ws. nowego kontraktu, co zwiększa szanse na przenosiny do Anglii. Kanonierzy nie są jednak jedynych chętnym na podpisanie kontraktu z Argentyńczykiem.

Poczynania napastnika Interu bacznie śledzi Tottenham, który konsekwentnie zaprzecza transferowi Harry’ego Kane’a do Manchesteru City. Jeżeli te dojdą do skutku, Koguty będą potrzebować klasowego napastnika, a takim bez wątpienia jest Martinez.

Czytaj także: Arsenal zmieni zdanie w sprawie Xhaki?