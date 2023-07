Lautaro Martinez w ostatniej rozmowie z włoskim dziennikiem La Gazzetta dello Sport podkreślił swoje przywiązanie do Interu Mediolan. Argentyńczyk wyjawił powody odrzucenia ogromnych ofert z Arabii Saudyjskiej, a także zabrał głos na temat Romelu Lukaku.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez przyznał, że jest bardzo szczęśliwy w Interze Mediolan

Argentyńczyk nie ma zamiaru rozstawać się z Nerazzurrimi pomimo astronomicznych ofert

25-latek zdradził powody, dla których odrzucił zakusy Saudyjczyków

“Jestem bardzo szczęśliwy w Interze Mediolan”

Lautaro Martinez w ostatnich tygodniach otrzymał lukratywne propozycje z Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy zaoferowali napastnikowi czteroletni kontrakt, na mocy którego mógłby zarabiać 60 mln euro rocznie, czyli dziesięć razy więcej, niż w Interze Mediolan. 25-latek nie zdecydował się jednak na przejście do Saudi Pro League, a w rozmowie z włoskim dziennikiem “La Gazzetta dello Sport” wyjawił powody takiej decyzji.

– Otrzymałem ogromne oferty od saudyjskich klubów, to prawda. Ale jestem bardzo szczęśliwy w Interze Mediolan, nie ma szans i powodów do zmiany otoczenia. Pełnię rolę kapitana tej drużyny, a Inter to mój drugi dom. Czuję się tutaj kochany od pierwszego dnia. Jestem dumny, że gram w tym zespole – powiedział Lautaro Martinez w wywiadzie dla “La Gazzetta dello Sport”.

Argentyńczyk zabrał głos także na temat Romelu Lukaku, który ostatecznie nie wróci na Stadio Giuseppe Meazza. – Saga z Lukaku? Byłem rozczarowany Romelu, taka jest prawda. Próbowałem się do niego dodzwonić w tych dniach chaosu, ale nigdy mi nie odpowiedział, tak samo jak w przypadku innych moich kolegów z drużyny. Byłem rozczarowany, ale cóż, to jego wybór – dodał nowy kapitan Interu Mediolan.