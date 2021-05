Real Madryt ma na celowniku dwóch światowej klasy piłkarzy – Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. Niewykluczone jednak, że do stolicy Hiszpanii trafi w przyszłości grający w Interze Mediolan Lautaro Martinez.

Finanse storpedowały transfer do Barcelony

Lautaro Martinez świętował niedawno z klubowymi kolegami z Interu pierwszy od 2010 roku tytuł mistrza Włoch. Argentyńczyk może uznać kampanię 2020/2021 za udaną, Rozegrał łącznie 44 mecze, strzelił 17 goli i zanotował dziewięć asyst. Wraz z Romelu Lukaku stworzył zabójczy duet, który siał postrach w defensywie rywali.

Rzeczywistość mogła być jednak inna, ponieważ Martinez powiedział ostatnio, że był blisko dołączenia do Barcelony. – Byłem bardzo blisko Barcelony, rozmawiałem też o tym z Messim, który zapytał mnie, jak idzie transakcja, nic więcej – wytłumaczył Argentyńczyk.

Na przeszkodzie w transferze stanęły pieniądze. – Dla mnie byłaby to świetna okazja. Ale oni mieli problemy ekonomiczne. Tak się nie stało. Nie przeszedłem i zostałem w Interze. I to był właściwy wybór, wygraliśmy Scudetto – przyznał 23-latek.

Kierunek Madryt?

Przenosiny na Camp Nou zakończyły się fiaskiem. Kilka lat wcześniej smakiem musiał się obejść także Real Madryt. – Przyszli po mnie dwa razy, kiedy byłem w młodzieżowej drużynie Racing, ale chciałem zdobyć sławę w argentyńskiej piłce nożnej i przeniosłem się do Europy, kiedy byłem gotowy -.

Martinez zapytany, czy zobaczymy go kiedyś w koszulce Królewskich odpowiedział – zobaczymy -. Przyznał jednak, że schlebia mu zainteresowanie gigantów futbolu. – Jest pięć, sześć drużyn, które należą dziś do najlepszych na świecie i to normalne, że kiedy twoje nazwisko kojarzy się z jednym z tych klubów, czujesz dumę – powiedział Lautaro. – Ale jestem całkowicie skupiony na Interze – zakończył 23-latek.