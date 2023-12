PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom i Denny Landzaat

W niedzielę John van den Brom stracił pracę w Lechu Poznań

Dzień później Kolejorz poinformował też o rozwiązaniu kontraktu z Dennym Landzaatem

47-latek pełnił w Poznaniu rolę asystenta pierwszego szkoleniowca

Landzaat poszedł śladami van den Broma

W niedzielę doszło do tego, o czym w kuluarach mówiło się już od dłuższego czasu. Pracę w Lechu Poznań stracił bowiem John van den Brom. Pierwszy szkoleniowiec Kolejorza zapłacił głową za kiepskie wyniki drużyny w rundzie jesiennej. Bezpośrednim zapalnikiem podjęcia takiej decyzji był remis w starciu z Radomiakiem Radom (2:2).

– Od dłuższego czasu analizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że to będzie w tym momencie najlepsze rozwiązanie. Rozstajemy się w zgodzie, wyrażając podziękowanie za pracę, jaką tutaj wykonał John van den Brom. Ta zakończona właśnie jesień nie była tak udana, jak byśmy tego oczekiwali, nie tylko ze względu na przedwczesne odpadnięcie z europejskich pucharów, ale również sytuację w lidze, w której jesteśmy w czołówce, ale uciekło nam po drodze sporo punktów – mówił dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Lecha Poznań opuszcza Denny Landzaat. Dotychczasowy asystent trenera Johna van den Broma, który w niedzielę pożegnał się z Kolejorzem, rozwiązał obowiązujący do końca sezonu kontrakt. — Lech Poznań (@LechPoznan) December 18, 2023

W poniedziałek poinformowano zaś, co stanie się z Dennym Landzaatem. Holender dołączył do starszego kolegi na początku jego pracy w Kolejorzu i od tamtej pory niezmiennie był jego asystentem. Jak można było się spodziewać, klub nie zdecydował się kontynuować z nim współpracy. Poinformował, że doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Umowa pierwotnie obowiązywała do końca sezonu.

Lech nie rozegra już żadnego oficjalnego meczu w tym roku kalendarzowym. Mariusz Rumak ma kilka tygodni na wdrożenie pożądanych przez niego zmian w grze zespołu.

