Marcelo ma kuszącą ofertę z Ligue 1

Dziennik AS, który powołuje się na doniesienia BeIn Sport, sugeruje, że są spore szanse na transfer Marcelo do AS Monaco. Klub z francuskiej Ligue 1 ma zaoferować defensorowi trzyletnią umowę i zarobki w wysokości 6 milionów euro na sezon.

32-latek wciąż ma ważny kontrakt z Realem Madryt. Wygaśnie on dopiero latem 2022 roku. W stolicy Hiszpanii Marcelo jest jednak obecnie dopiero drugim wyborem na lewej stronie defensywy. Oznacza to, że mógłby rozważyć zmianę otoczenia. Zwłaszcza, że w AS Monaco nie byłby raczej zawodnikiem rezerwowym.

Skusić mogłyby go też finanse, bo za trzyletnią współpracę w klubie z Księstwa otrzymałby 18 milionów euro. Być może Marcelo nie dostanie już lepszej oferty finansowej przed zakończeniem piłkarskiej kariery.

14 lat przygody z Realem Madryt

Co prawda Brazylijczyk zarabia w Realu Madryt 9 milionów euro na sezon, ale dziennikarze AS-u donoszą, że nie ma już szans wynegocjować równie dobrej umowy na 2023 rok. Nie wiadomo zresztą czy Real Madryt w ogóle by mu takową zaproponował. AS Monaco to w każdym razie nie jedyny klub klub łączony z tym defensorem. Interesuje się nim także Juventus FC.

Marcelo wystąpił w zaledwie siedmiu z ostatnich 24 meczów Realu Madryt. Przegrywa bowiem rywalizację o skład z młodszym od siebie Ferlandem Mendym. Warto odnotować, że od debiutu Brazylijczyka w barwach Królewskich minęło już 14 lat.