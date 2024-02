Kylian Mbappe dostał trzy oferty. Wielki trener skontaktował się osobiście

Kylian Mbappe w 2024 roku opuści Paris Saint-Germain. Jak informuje portal Le10sport, napastnik do tej pory otrzymał trzy oferty.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe za kilka miesięcy opuści PSG

Oficjalnie Francuz jeszcze nie zdecydował, gdzie chce grać

Jednak media są przekonane, że wybrał Real Madryt

Jedno ze źródeł ujawniło informacje o trzech ofertach

Media: Man Utd, Real Madryt i Liverpool w grze o Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe w 2024 roku ma zamiar opuścić Paris Saint-Germain. Media są przekonane, że francuski gwiazdor już podjął taką decyzję i za kilka miesięcy zaprezentuje się w nowym klubie. Liderem w wyścigu o podpis napastnika jest Real Madryt. Wiele źródeł uważa, że transfer Francuza na Santiago Bernabeu jest przesądzony.

Nie da się ukryć, że Królewscy to najpoważniejszy faworyt do przechwycenia Kyliana Mbappe. Jednak dopóki nie pojawią się oficjalne informacje, to wszystko jest możliwe. Według serwisu Le10sport Francuz otrzymał trzy oferty.

Oprócz Realu Madryt do gry o Mbappe próbują się włączyć Liverpool i Manchester United. Ponoć kilka miesięcy temu Juergen Klopp kontaktował się z gwiazdorem osobiście, ale po decyzji Niemca o opuszczeniu Anfield sytuacja mocno się skomplikowała. Znacznie odważniejsze plany mają Czerwone Diabły, które pod wodzą Jima Ratcliffa (nowego właściciela) planują wrócić na europejski szczyt i chciałyby skusić Mbappe do przyjścia na Old Trafford.