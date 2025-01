Gyokeres nie dla Man United. Amorim złożył obietnicę

Manchester United nie przeprowadzi w styczniu transferowego hitu. Jak podaje portal The Mirror Viktor Gyokeres nie przeniesie się na Old Trafford ze względu na obietnicę Rubena Amorima.

Amorim obiecał brak transferów zimą ze Sportingu do Man United

Ruben Amorim od połowy listopada jest nowym menadżerem Manchesteru United. Portugalczyk na stanowisku szkoleniowca zastąpił zwolnionego w październiku Erika ten Haga. Choć na początku mogło się wydawać, że 39-latek znajdzie sposób na wyjście z kryzysu, tak obecnie nad Czerwonymi Diabłami wisi widmo spadku z Premier League. W uratowaniu obecnego sezonu mają pomóc zimowe transfery.

Jednym z głównych celów transferowych pozostaje Viktor Gyokeres. Szwed to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku. Napastnik od poprzedniego sezonu imponuje skutecznością w barwach Sportingu. Informacje o potencjalnym przejściu do Czerwonych Diabłów dziwić nie mogą, bowiem doskonale zna się z Amorimem. Nowe wieści ws. przyszłości 26-latka przekazał portal The Mirror

Zdaniem źródła Manchester United nie podpisze kontraktu z Gyokeresem w trakcie zimowego okna transferowego. Ruben Amorim odchodząc ze Sportingu, obiecał im, że nie osłabi zespołu w połowie sezonu, wykupując najlepszych graczy.

Gyokeres tak jak w poprzedniej kampanii, tak i teraz nie przestaje trafiać do siatki. Aktualnie ma na swoim koncie 30 bramek w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt z klubem z Lizbony ma ważny do czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 75 mln euro.

Manchester United, póki co na półmetku sezonu zajmuje dopiero 14. miejsce z dorobkiem 22 punktów.