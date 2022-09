Pressfocus Na zdjęciu: Ruben Neves

Barcelona szuka nowego defensywnego pomocnika, w miejsce Sergio Busquetsa. Wicemistrz Hiszpanii wytypował dwóch kandydatów.

Barcelonie latem będzie potrzebny nowy defensywny pomocnik

Wówczas zapewne Camp Nou opuści Sergio Busquets

Wicemistrz Hiszpanii przygląda się dwóm piłkarzom

Na Camp Nou rozważają dwóch pomocników

Barcelona zmienia się na naszych oczach. W jej składzie coraz mniejszą rolę odgrywają zasłużeni weterani, przez co mniej grają Gerard Pique i Jordi Alba. Miejsce w wyjściowej jedenastce zachowuje natomiast inny doświadczony zawodnik, czyli Sergio Busquets. Zastąpienie 34-latka to nie lada wyzwanie. Klub musi się go jednak podjąć, ponieważ w przyszłym sezonie możemy już nie oglądać tego gracza na Camp Nou.

Busquets ma z Barceloną kontrakt tylko do 30 czerwca 2023 roku. Bieżąca kampania jest zatem prawdopodobnie jego ostatnią w drużynie Xaviego. Wygasająca za mniej, niż 12 miesięcy umowa to powód, dla którego wicemistrz Hiszpanii rozgląda się na rynku na następcą swojej legendy. Klub ma aktualnie dwie opcje na pozycję defensywnego pomocnika.

Przyszłego lata do Barcelony może trafić świetnie znany na hiszpańskim podwórku Martin Zubimendi, którego wiąże trzyletnia umowa z Realem Sociedad. 23-latek uzbierał dla Basków już ponad 100 meczów. Zaliczył też debiut w reprezentacji Hiszpanii. Regularnie swój kraj reprezentuje zaś Ruben Neves, czyli druga opcja dla Barcelony. Pomocnik Wolverhampton ma dwuletni kontrakt z angielskim klubem, w którego barwach zaprezentował się już 220 razy. 25-latek wyceniany jest na 40 milionów euro przez portal Transfermarkt. Według tego samego źródła Zubimendi wart jest 10 milionów euro mniej.

