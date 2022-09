Pressfocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Kluby Premier League w letnim oknie transferowym wydały łącznie na transfery aż 1,9 mld funtów. To absolutny rekord ligi angielskiej. Nie każdy jednak był pod wrażeniem rozrzutności zespołów z Wysp Brytyjskich.

W podcaście OMR, Toni Kroos krytycznie wypowiedział się o wydatkach angielskich klubów

Niemiecki pomocnik podkreślił, że nie przełożyły się one na sukcesy w europejskich pucharach

Angielskie kluby wygrywały od 2012 r. Ligę Mistrzów trzy razy, podczas gdy sam Real Madryt dokonał tej sztuki pięciokrotnie

Premier League bije inne ligi na głowę

Tym samym kluby z Premier League pobiły swój rekord wydatków z 2017 r. (wówczas na transfery przeznaczyły 1,4 mld funtów). Takich wydatków na wzmocnienia nie przeznaczyły kluby z Bundesligi, La Liga, Ligue 1 i Serie A razem wzięte.

Najwięcej tego lata na nowych graczy wydała Chelsea FC (284 mln funtów). Dalej w tym zestawieniu plasują się Manchester United (231 mln), Newcastle United (223 mln), West Ham United (189 mln), Nottingham Forest (186 mln) oraz Manchester City (174 mln).

Kluby z Anglii na transfery wydają niebotyczne pieniądze, ale nie przekłada się to na sukcesy sportowej. W ostatnich 10 latach, zespoły z Premier League tylko trzykrotnie wygrywały Ligę Mistrzów (Chelsea w 2012 i 2021 oraz Liverpool w 2019 r.). We wspomnianym czasie sam Real Madryt dokonał tej sztuki pięciokrotnie. I właśnie na to zwracał uwagę pomocnik Królewskich, Toni Kroos, krytykując wydatki drużyn z ligi angielskiej tego lata.

– Pieniądze z tytułu praw telewizyjnych od lat są najwyższe w Anglii, a jednak nie spowodowało to, że angielskie zespoły zaczęły wygrywać wszystko. Dzięki Bogu, że nie wszyscy piłkarze patrzą tylko na pensję, ale zwracają również uwagę na zdobycie tytułów i możliwość rozwoju – powiedział niemiecki pomocnik w podcaście OMR.

Przeczytaj również: Haaland, Lewandowski i Dybala: TOP transfery lata 2022