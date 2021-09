Stoper wściekły po upadku transferu. Nie odbiera telefonu

W ostatnim dniu okienka transferowego wydawało się niemal pewne, że Jules Kounde trafi do Chelsea. Ostatecznie jednak włodarze Sevilli zażyczyli sobie zbyt wielkiej sumy pieniędzy i temat upadł. Francuz jest wściekły na swoich szefów i nie odbiera od nich telefonów.

Jules Kounde do ostatnich godzin okienka liczył na transfer do Chelsea

Włodarze Sevilli odesłali The Blues do klauzuli odstępnego, której ci nie zamierzali opłacać

Francuski obrońca jest wściekły na swoich szefów, a Football Espana donosi, że nie odbiera od nich telefonów

Kounde nie odbiera telefonów od Monchiego i Lopeteguiego

Jeszcze w ostatnich godzinach letniego okienka transferowego trwały rozmowy między Chelsea a Sevillą w sprawie Julesa Kounde. Sam zawodnik już wcześniej ustalił z The Blues warunki indywidualnego kontraktu i wyczekiwał jedynie na zakończenie negocjacji.

Dyrektor sportowy Andaluzyjczyków wyraził się jednak jasno – klub nie zamierza sprzedawać zawodników, jeżeli nie może mądrze przeinwestować pieniędzy. Jeżeli ktoś zamierza sprowadzić Kounde, musi opłacić klauzulę odstępnego. Ta wynosi pomiędzy 75 a 80 milionami euro.

Obrońcy Ligi Mistrzów proponowali za reprezentanta Francji około 60 milionów euro i nie zamierzali poprawiać tej oferty. Wcześniej Sevilla całkowicie wykluczyła możliwość wymiany graczy – Chelsea proponowała Hiszpanom Kurta Zoumę z dopłatą. Ten trafił ostatecznie do West Hamu.

Transfer upadł, a Kounde wybrał się na zgrupowanie reprezentacji Francji. Według doniesień Football Espana, zawodnik jest wściekły. Transfer do Londynu był jego marzeniem, któremu w dodatku niedaleko było do ziszczenia. Ponoć 22-latek unika kontaktu zarówno z Monchim, jak i swoim trenerem – Julenem Lopeteguim. Gdy panowie do niego dzwonią, ten nie odbiera.

Jego frustracja znalazła też ujście w trakcie spotkań dla Les Bleus. W środowym meczu eliminacji do mistrzostw świata w 51. minucie obejrzał czerwoną kartkę po paskudnym ataku na rywala z Bośni i Hercegowiny. Teraz obrońcy nie pozostaje nic innego, jak opanować się i po powrocie do klubu kontynuować dobre występy. Jeżeli zależy mu na transferze do europejskiego giganta, nie może pozwolić sobie na brak koncentracji czy przepychanki ze szkoleniowcem.

