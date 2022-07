Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański opuścił wreszcie Dynamo Moskwa. Reprezentant Polski trafił do Eredivisie. Piłkarza wypożyczył Feyenoord Rotterdam.

Feyenoord poinformował, że ich piłkarzem został Sebastian Szymański

Polak został wypożyczony z Dynamo Moskwa

Na holenderskich boiskach na grać przez minimum rok

Szymański spróbuje podbić Eredivisie

Sebastian Szymański z powodzeniem reprezentował Dynamo Moskwa przez ostatnie trzy sezony. Polak rozegrał 85 meczów, w których strzelił 8 goli i zaliczył 17 asyst. 23-latek być może zostałby w Rosji, gdyby nie agresja tego kraju na Ukrainę. To sprawiło, że Szymański zmienił klub. Polak wzmocnił Feyenoord Rotterdam.

Szymański wyrobił sobie w Europie markę udanymi występami w klubie i reprezentacji Polski. 23-latka zauważyły kluby z pięciu najsilniejszych lig na świecie. Szymańskiego łączono ze wzmocnieniem: Brentford, Herthy, czy Sevilli. Finalnie Polak przeniósł się Feyenoordu, którego barwy w przeszłości reprezentował Jerzy Dudek, czy Tomasz Iwan. Szymański spróbuje zapisać się w historii klubu podczas rocznego wypożyczenia. Feyenoord zagwarantował sobie opcję wykupu 23-latka.

– Wspaniała nowa przygoda. Feyenoord to dobry klub dla młodych graczy takich jak ja. Klub zrobił w zeszłym sezonie duże wrażenie w Europie, docierając do finału Ligi Konferencji. Mam nadzieję, że przyczynię się do dalszych sukcesów i nie mogę się doczekać debiutu w De Kuip i pokazania się kibicom – powiedział Szymański po dołączeniu do holenderskiego klubu.

Witajcie, Sebastian! 🤝 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 22, 2022

Czytaj także: Janekx89 dla Goal.pl #1: Polowanie Wisły i Wieczystej