The Sun donosi, że Tottenham widzi w Vincencie Kompanym faworyta do wprowadzenia klubu w nowy rozdział. Belgijski trener zachwycił na poziomie Championship, prowadząc Burnley do efektownego awansu.

PressFocus Na zdjęciu: Vincent Kompany

Tottenham wciąż nie znalazł stałego następcy Antonio Conte

The Sun donosi, że faworytem do przejęcia Spurs jest Vincent Kompany

Daniel Levy jest zachwycony pracą belgijskiego trenera w Burnley. Do tego uzyskał bardzo pozytywne raporty na temat charakteru byłego kapitana Manchesteru City

Kompany zachwycił Levy’ego. Belg odmieni Tottenham?

Tottenham Hotspur zwolnił Antonio Conte 26 marca. Do końca sezonu zespół prowadzić ma dotychczasowy asystent Włocha, Cristian Stellini. Oczywiste jest jednak, że nie jest to opcja na stałe.

Koguty rozważają angaż Juliana Nagelsmanna, ale The Sun donosi, że Daniel Levy ma już innego faworyta. Mowa bowiem o Vincencie Kompanym. Belg podczas swojej pierwszej pracy trenerskiej w Anglii zachwycił. Wprowadził Burnley do Premier League, mając siedem meczów zapasu. Do tego odmienił zespół, zarówno na murawie, jak i poza nią. The Clarets grali efektowny, ofensywny futbol. Do tego młody szkoleniowiec wpłynął na codzienne funkcjonowanie instytucji. Levy otrzymał także raport, z którego wynika, że Kompany ma charakter idealnie pasujący do drużyny z północnego Londynu. Prezes Spurs ma nadzieję, że 37-latek stanie się dla jego klubu tym, kim Mikel Arteta stał się dla Arsenalu.

Londyńczycy nie mogą jednak zbyt długo zwlekać z ofertą dla Belga. Jego sukces w Burnley zwrócił uwagę znacznie większej liczby silnych europejskich zespołów.

