PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przyszłość Kyliana Mbappe nigdy nie jest w stu procentach jasna. Mówi się, że 24-latek ponownie chce opuścić Paris Saint-Germain

A jednak, niedawna wypowiedź gwiazdy sugeruje, że chce sięgać po tytuły z obecną drużyną

W ostatnim wywiadzie Mbappe podkreślił swoje przywiązanie do PSG. Dodał, że jego wielkim celem jest sięgnięcie z tym zespołem po Ligę Mistrzów

“Zrobiłem w Lidze Mistrzów wszystko poza jej wygraniem”

Z Kylianem Mbappe fani nigdy nie doświadczają nudy. Francuz ubiegłego lata podpisał nowy kontrakt z Paris Saint-Germain, ale już po kilku tygodniach pojawiły się pierwsze doniesienia o chęci odejścia 24-latka do Realu Madryt. Wzmogły się one po odpadnięciu paryżan z Ligi Mistrzów. W ostatnim wywiadzie z France 3, napastnik wydał jednak jasną deklarację.

– Następny poziom to wygranie Ligi Mistrzów. Grałem już w finale, półfinale, ćwierćfinale i meczach 1/8 finału. Zrobiłem wszystko, poza wygraniem rozgrywek. To wszystko, czego potrzebuję. Mam nadzieję, że dojdzie do tego jak najszybciej. Gdzie? W Paris Saint-Germain. Jestem paryżaninem i mam ważny kontrakt, więc dojdzie do tego w PSG – powiedział wprost Francuz.

Mbappe rozegrał w tym sezonie 35 spotkań. Zanotował w nich 31 bramek i osiem asyst.

