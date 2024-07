West Ham United jednak sfinalizuje transfer z udziałem Aarona Wan-Bissaki. Klub z Londynu według The Telegraph doszedł do porozumienia z Manchesterem United w sprawie transferu.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Aaron Wan-Bissaka zamieni Manchester United na West Ham United

West Ham United już od dłuższego czasu jest poważnie zainteresowany transferem z udziałem Aarona Wan-Bissaki. Sprawa przeprowadzki zawodnika do ekipy z Londynu miała już kilka zwrotów i ostatnio wyglądało na to, że jednak transakcja nie dojdzie do skutku. Tymczasem ciekawe wieści przekazał The Telegraph.

Źródło przekonuje, że działacze Młotów doszli do porozumienia z Manchesterem United w sprawie transferu definitywnego z udziałem Wana-Bissaki. Piłkarz ma kosztować 12,6 miliona funtów. Ponadto wielokrotni mistrzowie Anglii będą mogli liczyć na bonus w wysokości 2,3 miliona funtów.

26-latek to wychowanek Crystal Palace, który do klubu z Old Trafford dołączył za 55 milionów euro w lipcu 2019 roku. Wan-Bissaka jak na razie wystąpił w 172. spotkaniach w Premier League. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też 13 asyst. Na koncie piłkarza są też występy w Lidze Europy czy Lidze Mistrzów. W drużynie narodowej Wan-Bissaka grał, ale tylko w reprezentacji młodzieżowej.

W kontekście samej transakcji godne przypomnienia jest to, że najpierw West Ham celował w transfer z udziałem Noussaira Mazraouiego. Wstępnie londyńczycy zawarli nawet porozumienie z Bayernem Monachium w sprawie transakcji. Marokańczyk nie był jednak przekonany do takiego ruchu, bo woli trafić do Manchesteru United.

