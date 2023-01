PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Daily Star donosi o kolejnym zwrocie akcji w rozmowach na linii Jude Bellingham – Borussia Dortmund. Chociaż jeszcze na początku tygodnia otoczenie BVB było przekonane, że Anglik przedłuży z nimi współpracę, zgodnie z najnowszymi doniesieniami ma odrzucić propozycję nowego kontraktu.

Jude Bellingham od dłuższego czasu jest łączony z największymi klubami Europy

Jaka przyszłość czeka Anglika? Wydaje się, że już w lecie zmieni pracodawcę

19-latek ma odrzucić propozycję przedłużenia umowy z Borussią Dortmund

Bellingham gotowy na transfer

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Jude Bellingham? Wiele wskazuje na to, że Anglik trafi do ojczyzny. 19-latek ma odrzucić propozycję nowe umowy na Signal Iduna Park i już w lecie odejść z Borussii Dortmund. Czołówka Premier League, a także największe kluby z Hiszpanii uważnie obserwują rozwój sytuacji kontraktowej środkowego pomocnika.

BVB chce zatrzymać Bellinghama i ma zaoferować mu tygodniówkę w wysokości 180 000 funtów tygodniowo, co ma przekonać go do przedłużenia współpracy z dortmundczykami, jednak nawet taka propozycja może nie okazać się wystarczająca wobec zainteresowania Liverpoolu czy Manchesteru City.

Dotychczas to Liverpool był zdecydowanym faworytem w wyścigu o podpis jednej z największych gwiazd nowego pokolenia.

Dotychczas to Liverpool był zdecydowanym faworytem w wyścigu o podpis jednej z największych gwiazd nowego pokolenia. Jednak teraz to Manchester City miał wysunąć się na prowadzenie w tej rywalizacji. Obywatele mogą zaproponować BVB nawet 170 milionów euro. Według Daily Star szansa na ponowne spotkanie ze swoim byłym kolegą z Borussii, Erlingiem Haalandem, jest jednym z istotnych czynników, które sprawiają, że Jude Bellingham ma patrzeć przychylnym okiem na angaż na Etihad. Jednocześnie Anglik ma preferować współpracę z Pepem Guardiolą.