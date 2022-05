Pressfocus Na zdjęciu: Marcel Lotka

Marcel Lotka w sezonie 2021/2022 reprezentować będzie Borussię Dortmund. Były bramkarz Herhy dołączy do pierwszego zespołu BVB.

W minionym sezonie żaden Polak nie reprezentował Borussii Dortmund

Sytuacja zmieni się od kampanii 2022/2023

Szeregi BVB zasilił Marcel Lotka

Szczęśliwy finał zawiłej historii

Nazwisko Lotka jeszcze na początku tego roku nie mówiło wiele większości polskich kibiców. Fani w naszym kraju o istnieniu 21-letniego piłkarza dowiedzieli się w końcówce lutego, gdy urodzony z Duisburgu zawodnik zadebiutował na poziomie Bundesligi w Herthcie przeciwko Freiburgowi.

Berliński zespół miał ogromne kłopoty zdrowotne z bramkarzami, którzy wypadli z gry na dłuższy czas. Wobec tego Hertha zdecydowała się postawić na Lotkę. Polski goalkeeper spisywał się na tyle przyzwoicie, że sezon zakończył z dziesięcioma występami dla ekipy ze stolicy Niemiec.

W międzyczasie pojawiła się informacja, ze Lotka nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy z Herthą i wzmocni rezerwy Borussii Dortmund. Berlińczycy po czasie docenili Polaka i aktywowali opcję przedłużenia umowy z Polakiem. BVB była zdeterminowana, aby sprowadzić Lotkę już nie do rezerw, a do pierwszego zespołu, więc dogadali się z Hertką i polski bramkarz przeniesie się do Dortmundu. W przeszłości z powodzeniem barw BVB bronili: Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, czy Jakub Błaszczykowski.

🔜 Ab der kommenden Saison bei Borussia: Wir freuen uns auf Dich, Marcel #Lotka! pic.twitter.com/IeNFOgejKu — Borussia Dortmund (@BVB) May 30, 2022

– Przeprowadzka Marcela Lotki do Borussii Dortmund została ostatecznie sfinalizowana. Oba kluby zgodziły się na to. Osiągnęliśmy porozumienie z Borussią Dortmund w sprawie przeniesienia Marcela Lotki i znaleźliśmy dobre rozwiązanie dla wszystkich stron. Marcel bardzo nam pomógł w końcowej fazie sezonu swoimi występami i życzymy mu wszystkiego najlepszego na przyszłość – przekazał dyrektor Herthy Fredi Bobic.

