PressFocus Na zdjęciu: Karol Fila w barwach Lechii

Karol Fila zmienił zespół w końcówce zimowego okna transferowego. Polak opuścił RC Strasbourg, by dołączyć do belgijskiego Zulte Waregem.

Karol Fila w pozostałych meczach sezonu 2022/2023, nie będzie już graczem RC Strasbourg

Polak udał się na wypożyczenie, aby grać regularnie

Nowa drużyna 24-latka to Zulte Waregem

Polski obrońca tymczasowo pożegnał się z Ligue 1

Latem 2021 roku Karol Fila otrzymał szansę na wyjazd z Ekstraklasy. Prawy obrońca postanowił z niej skorzystać i zasilił szeregi RC Strasbourg. Klub ten zapłacił za 24-latka Lechii Gdańsk 1,5 miliona euro. Przedstawiciel Ligue 1 za niewielką kwotę sprowadził zatem obiecującego prawego obrońcę.

Fila nie zrobił kariery we Francji. 24-latek grywał dla Strasbourga w swoim pierwszym sezonie. Uzbierał w nim bowiem 17 występów licząc Ligue 1 i Puchar Francji. Bieżąca kampania to jednak ledwie 2 rozegrane mecze i 45 minut spędzonych boisk. Polski defensor uznał, że nie będzie dalej rezerwowym w Strasbourgu. Postanowił on zmienić zespół, a nawet ligę.

Nowy klub Fili to Zulte Waregem, który zdecydował się na półroczne wypożyczenie 24-latka. Polak liczy, że szybko stanie się istotną częścią ekipy, która walczy o utrzymanie. Aktualnie znajduje się ona bowiem w strefie spadkowej. – Widziałem mecz z Club Brugge z trybun i już nie mogę się doczekać gry dla „Essevee”. Mimo porażki kibice byli wspaniali. Mam nadzieję, że jak najszybciej pomogę zespołowi osiągnąć cele na ten sezon – rzekł Fila. To nie jedyny Polak w lidze belgijskiej. Barwy klubów z tego kraju reprezentują już Radosław Majecki i Kamil Piątkowski.

