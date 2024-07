Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Filip Jorgensen

Filip Jorgensen nowym bramkarzem Chelsea

Chelsea w letnim oknie transferowym od samego początku intensywnie pracuje nad wzmocnieniami pierwszego zespołu. Władze klubu ze Stamford Bridge sprowadzili już sześciu nowych graczy, a w nocy z wtorku na środę zaprezentowali kolejnego gracza. W mediach społecznościowych The Blues pojawiła się oficjalna informacja o zakupie Filipa Jorgensena z Villarrealu.

Duński bramkarz został sprowadzony z Hiszpanii za 24,5 miliony euro. 22-letni golkiper związał się z The Blues kontraktem do czerwca 2031 roku. Do reszty zespołu dołączy bezpośrednio po zakończeniu tournée w Stanach Zjednoczonych. Warto odnotować, że jest to trzeci bramkarz, który trafił do londyńskiego zespołu na przestrzeni zaledwie dwunastu miesięcy.

– To dla mnie spełnienie marzeń. Jestem bardzo szczęśliwy, że będę mógł grać w Chelsea, ponieważ to jeden z najlepszych klubów na świecie. Nie mogę się doczekać, aż poznam kolegów i zacznę z nimi grać – powiedział Filip Jorgensen po transferze do Chelsea.

Wcześniej duński bramkarz urodzony w Szwecji rozwijał swój talent z Hiszpanii, gdzie trafił już w 2014 roku. Przez ostatnie lata występował w Villarrealu, gdzie do pierwszego zespołu dołączył w sezonie 2022-2023. Łącznie w barwach Żółtej Łodzi Podwodnej rozegrał 44 mecze, w których 7 razy zachował czyste konto.