Jadon Sancho odejdzie tej zimy z Manchesteru United

Dni Jadona Sancho na Old Trafford są policzone. Na początku sezonu Anglik wdał się w publiczny konflikt z Erikiem ten Hagiem, który poskutkował odsunięciem go od kadry meczowej, a nawet treningów z resztą drużyny. Menedżer domaga się przeprosin, a zawodnik nie widzi w tej sytuacji swojej winy. Jedynym rozwiązaniem jest więc rozstanie, do którego dojdzie w trakcie zimowego okienka transferowego.

Media rozważają na temat przyszłości reprezentanta Anglii. Manchester United nie przewidują promocji i chcą zarobić na swoim piłkarzu kilkadziesiąt milionów euro. Te oczekiwania skutecznie odstraszają potencjalnych zainteresowanych. Najbardziej prawdopodobny wydaje się powrót Sancho do Bundesligi, gdzie w trakcie dotychczasowej kariery radził sobie najlepiej.

W swoich szeregach Sancho widzi Borussia Dortmund, natomiast z uwagi na ograniczenia finansowe, transfer wydaje się mało realny. Anglikiem poważnie interesuje się także Lipsk, który chciałby go wypożyczyć. Manchester United oczekuje natomiast opłacania znacznej większości jego pensji, a także kwoty odstępnego za samo wypożyczenie.

