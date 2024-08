Jean-Clair Todibo był blisko przenosin do Juventusu. Z informacji Fabrizio Romano wynika jednak, że nieoczekiwanie do gry wkroczył West Ham United. Młoty próbują przejąć obrońcę.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

West Ham United koszmarem Juventusu, Młoty przejmują transfer Todibo

Rynek transferowy ma to do siebie, że zanim dokumenty nie zostaną podpisane, żaden transfer nie może być pewny w stu procentach. Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że Jean-Clair Todibo zostanie nowym piłkarzem Juventusu. Aczkolwiek pod koniec tygodnia nastąpił sensacyjny zwrot akcji ws. przyszłości Francuza. Jak donosi Fabrizio Romano w rozmowy z Niceą włączył się West Ham United. Co więcej, klub z Premier League porozumiał się z francuskim zespołem odnośnie kwoty transakcji.

W podróż do Nicei udał się dyrektor sportowy West Hamu – Tim Steidten. Z wieści włoskiego dziennikarza wynika, że dyrektor Młotów podpisał na miejscu umowę, która obliguje angielską drużynę do zapłaty 40 milionów euro za francuskiego stopera. Nicea w negocjacjach zagwarantowała się klauzulę odsprzedaży, która została wpisana w kontrakt. Testy medyczne przed finalizacją transakcji mają mieć miejsce w piątek (9 sierpnia).

Z tego wynika, że wszystkie działania Juventusu mające na celu pozyskanie Jeana-Claira Todibo poszły na marne. Stara Dama tygodniami pracowała nad finalizacją transferu, lecz Nicea systematycznie blokowała sprzedaż.

Todibo w Nicei występował od 2021 roku. Do Ligue 1 trafił z FC Barcelony, która na sprzedaży piłkarza zarobiła 8,5 mln euro. Na przestrzeni ostatnich kilku lat rozegrał w barwach klubu 136 spotkań, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.