Pressfocus Na zdjęciu: Terem Moffi

OGC Nice jest na dobrej drodze do pobicia swojego rekordu transferowego. Na Lazurowe Wybrzeże ma przenieść się napastnik Lorient.

Jeszcze w styczniu dojdzie do ciekawego transferu w Ligue 1

Barwy klubowe zmieni wicelider klasyfikacji strzelców

Po piłkarza sięgnie OGC Nice

Nice podjęło próbę uratowania sezonu

Kampania 2022/2023 w Ligue 1, jest interesująca. Powodem jest postawa drużyny z Lens, która depcze po piętach PSG. Drużyna ta ma tylko trzy oczka mniej od paryżan, którzy nie mogą być pewni obronienia mistrzostwa Francji. Ciekawie jest też poza czołówką. Poza strefą europejskich pucharów są ekipy z: Lille, Lyonu, czy Nicei. Ostatni z wymienionych zespołów stara się uratować ten sezon.

Nice, którego barwy reprezentuje Marcin Bułka, rozegrało dotychczas 20 meczów. Zawodnicy z Lazurowego Wybrzeża wywalczyli jednak tylko 28 oczek, przez co ich strata do europejskich pucharów to aż 9 punktów. Nice nie porzuciło jednak nadziei na skuteczną pogoń za rywalami w najbliższych miesiącach. Sposobem na poprawę wyników ma być rekordowy w historii klubu transfer.

Lucien Favre, który odpowiada za wyniki Nice, ma dostać nowego napastnika. Klub doszedł do porozumienia z Lorient. Tym samym na Lazurowe Wybrzeże przeniesie się bramkostrzelny snajper Terem Moffi. Nigeryjczyk od kilku sezonów imponuje swoimi statystykami. W bieżącej kampanii dla swojej ekipy trafił już 12 razy, co daje mu wicelidera klasyfikacji strzelców w Ligue 1. Moffi porozumiał się już Nice, które dogadało się także z Lorient. Pracodawca Nigeryjczyka ma otrzymać z bonusami 30 milionów euro. Klub z Lazurowego Wybrzeża poprzednio najwięcej za piłkarza zapłacił 22 miliony euro. Zdarzyło się to minionego lata.

Czytaj także: Nie będzie wymarzonych przenosin Brazylijczyka. PSG rezygnuje