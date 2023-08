Moises Caicedo w sierpniu dołączył do Chelsea, ale były już gracz Brighton mógł zasilić szeregi Liverpoolu, a do transferu namawiał go Jurgen Klopp.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Moises Caicedo

Liverpool porozumiał z Brighton ws. transferu Caicedo

Klopp skontaktował się z zawodnikiem Mew

Ekwadorczyk wolał jednak przenieść się do Chelsea

Klopp zaangażował się w próbę transferu Caicedo

Moises Caicedo wzbudził bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. O gwiazdę Brighton Liverpool walczył z Chelsea, a ostatecznie Ekwadorczyk zdecydował się na przenosiny do ekipy The Blues.

The Athletic informuje jednak, że The Reds byli bardzo zaangażowani w sprowadzenie 21-latka. Również Jurgen Klopp próbował namówić Caicedo do transferu, ale ten od początku był zdecydowany na Chelsea.

– Jurgen Klopp po raz pierwszy skontaktował się z Moisesem Caicedo zaledwie kilka godzin po tym, jak Liverpool zaakceptował warunki transferu z Brighton za 111 milionów funtów. Wysłał serię SMS-ów, w których dał jasno do zrozumienia, jak bardzo go podziwia. Caicedo odpisał, że nie chce przenosić się do Liverpoolu i chce jedynie dołączyć do Chelsea – czytamy.

