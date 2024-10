Kiwior łączony z gigantem Serie A. Borek ma radę dla obrońcy

Jakub Kiwior nie jest obecnie pierwszym wyborem trenera Arsenalu. Mateusz Borek w "Kanale Sportowym" zasugerował, że rozsądnym rozwiązaniem dla polskiego obrońcy byłoby wypożyczenie do Juventusu.

Action Plus Sports Images / Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek i Jakub Kiwior

Juventus zainteresowany Kiwiorem? Borek radzi wypożyczenie do Włoch

Jakub Kiwior w tym sezonie wystąpił w zaledwie pięciu meczach Arsenalu we wszystkich rozgrywkach. Mikel Arteta widzi w polskim obrońcy przede wszystkim rezerwowego. Latem były zawodnik Spezii Calcio wzbudził zainteresowanie kilku klubów z Serie A, jednak ostatecznie postanowił zostać w Anglii. Na ten moment jego decyzja nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a Kiwior musi pogodzić się z rolą zmiennika na Emirates Stadium.

W zeszłym tygodniu pojawiły się pogłoski, iż Juventus poważnie rozważa pozyskanie Kiwiora. W stolicy Piemontu mógłby zastąpić Gleisona Bremera, którego czeka kilkumiesięczna rehabilitacja po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Mateusz Borek, w programie “Moc Futbolu”, pozytywnie ocenił potencjalny ruch 24-latka, uznając wypożyczenie na Półwysep Apeniński jako dobry kierunek.

– Masz swojego trenera w Juventusie, bo taka jest prawda. Kiwior zaczynał na pozycji numer “sześć” w Spezii. Kiedy opanował język włoski w stopniu zadowalającym trenera, to dostał szansę gry na środku defensywy. Wtedy sytuacja wypromowała go do wielkiego klubu, jakim jest Arsenal. Myślę, że Juventus cały czas jest wielkim klubem – zaznaczył dziennikarz “Kanału Sportowego”.

– Juventus jest na początku projektu Motty. Jeśli trener dostaje szansę i opcję projektu na dłuższy czas, to chce sobie ułożyć drużynę po swojemu. Skoro widzi w tym projekcie Kiwiora, to myślę wypożyczenie z opcją transferu definitywnego byłoby rozsądnym rozwiązaniem – dodał.