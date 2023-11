IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior jest łączony z kolejnym transferem

Polak może zamienić Arsenal na AC Milan

Agent piłkarza był widziany na San Siro

Jakub Kiwior chce grać więcej. Wkrótce zamieni Arsenal na AC Milan?

Jakub Kiwior nie jest podstawowym wyborem Mikela Artety w Arsenalu. Reprezentant Polski chciałby grać więcej, aby wejść na wyższy poziom i dlatego pojawiają się kolejne plotki o jego zimowym transferze.

Polak w ostatnim czasie był łączony z przenosinami do AS Romy, ale aktualnie najwięcej mówi się o zasileniu AC Milanu. Rossoneri szukają nowych opcji na środek obrony i są gotowi na definitywny transfer lub wypożyczenie. Do tej pory Arsenal nie godził się na taki ruch, ale być może postawa Kanonierów zmieni się w najbliższych tygodniach tuż przed startem zimowego okna transferowego.

Jak poinformował Nicolo Schira, w sprawie Jakub Kiwiora naprawdę może się coś dziać. Ponoć agent Polaka był widziany na trybunach San Siro przy okazji meczu Milanu z Borussią Dortmund. Nie wiadomo jednak, czy doszło do spotkania z działaczami Rossonerich.