Sami Khedira po 5,5 roku opuszcza Juventus. Niemiec w ekipie z Turynu wygrał pięć razy mistrzostwo Serie A, a trzy razy sięgał po Puchar Włoch i Superpuchar Włoch. Pomocnik swoją karierę będzie kontynuował w Hercie Belin, poinformował Gianluca Di Marzio.

Sami Khedira ma już za sobą badania w klubie ze stolicy Niemiec. Zawodnik przygotowuje się jednocześnie do powrotu do Bundesligi po 11 latach nieoebcności. Wcześniej zawodnik bronił barw VfB Stuttgart.

Wierząc informacjom dziennikarzy Kickera, Khedira ma związać się kontraktem z Herthą na 2,5 roku. 34-latek nie zaliczył udanego ostatniego półrocza, gdyż nie został zgłoszony do rozgrywek przez swój mistrzów Włoch. Tym samym swój ostatni występ zaliczył w czerwcu minionego roku w Coppa Italia przeciwko AC Milanowi.

Khedira we wrześniu 2018 roku parafował z Juve kontrakt do końca czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Tymczasem już od dawna spekulowano we Włoszech, że sternicy Bianconerich nie byli zainteresowani przedłużeniem umowy piłkarza. Pozyskanie Arthura latem tylko mogło utwierdzić w przekonaniu, że tak właśnie było.

Godne uwagi jest to, że Khedira wystąpił w szeregach Juventusu łącznie w 145 meczach, notując w nich 21 goli i 13 trafień. Tymczasem w lidze niemieckiej zanotował 98 występów. Debiut w nowym zespole może zaliczyć w najbliższy piątek, gdy Hertha na swoim stadionie zagra z Bayernem Monachium. Dlatego nową przygodę w swojej karierze zawodnik zacznie z wysokiego “C”.

Aktualnie niemiecka Stara Dama plasuje się na 14. pozycji w tabeli. Głównym celem Herthy wydaje się na trwającą kampanie utrzymanie w lidze. Szkoleniowcem berlińczyków niedawno ponownie został Pal Dardai, zastępując na tym stanowisku Bruno Labbadię.



