dpa picture alliance / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin i Kevin Schade

Kevin Schade trafił na radary Borussii Dortmund

Borussia Dortmund gra w kratkę podczas obecnego sezonu, co pokazuje dopiero 7. miejsce w tabeli Bundesligi oraz odpadnięcie podopiecznych Nuriego Sahina z Pucharu Niemiec już na etapie 1/16 finału. Co prawda drużynie BVB zdecydowanie lepiej idzie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale mimo to ekipa Die Borussen bez wątpienia potrzebuje poważnych wzmocnień składu. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że na celownik niemieckiego giganta trafił pomocnik Chelsea, Carney Chukwuemeka.

Oglądaj skróty meczów Borussii Dortmund [WIDEO]

Niewykluczone, że Borussia Dortmund ściągnie do siebie dwóch zawodników na co dzień występujących w Premier League, ponieważ potentat z Bundesligi podobno zainteresował się również skrzydłowym Brentfordu, Kevinem Schade. Tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień przekazanych przez stację telewizyjną “Sky Sports”. Zdaniem tego źródła przedstawiciele 23-letniego atakującego zostali już poinformowani o chęci zakontraktowania ich klienta przez klub z Singal Iduna Park.

Jednak rozmowy w sprawie ewentualnego transferu nie są jeszcze zaawansowane. Sprawa może przyspieszyć w najbliższych dniach, gdyby sam piłkarz wyraził chęć powrotu do ojczyzny. Kevin Schade z powodzeniem występuje w barwach Brentfordu od stycznia 2023 roku, kiedy trafił do Londynu na podstawie wypożyczenia z Freiburga. Pół roku później napastnik został wykupiony za ponad 25 milionów euro. Jego bilans w ekipie Pszczół wygląda następująco – 55 meczów, 8 bramek oraz 5 asyst.