PressFocus Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Coraz więcej informacji napływa z Półwyspu Apenińskiego, że Kepa Arrizabalaga może zostać wypożyczony z Chelsea do Napoli. Umowa nakazywałaby Azzurrim po sezonie wykupić hiszpańskiego golkipera.

Kepa Arrizabalaga nie miał najlepszego okresu w barwach Chelsea

The Blues są zdecydowani pozbyć się Hiszpana

Bramkarzem poważnie zainteresowane jest Napoli

Kepa Arrizabalaga na wylocie z Chelsea

Napoli szuka doświadczonego bramkarza, który byłby zastępcą Alexa Mereta, a także zwiększyłby konkurencję w zespole. Istnieje także możliwość, że to Kepa byłby podstawowym bramkarzem. W poprzednim sezonie David Ospina miał być rezerwowym golkiperem, ale ostatecznie wygrał rywalizację z Meretem i to on częściej stawał między słupkami.

Według La Repubblica, Chelsea jest teraz otwarta na wypożyczenie Kepy z obowiązkiem wykupu po zakończeniu sezonu.

Reprezentant Hiszpanii został ściągnięty na Stamford Bridge za zdumiewającą kwotę 80 milionów euro z Athletic Bilbao latem 2018 roku, a jego kontrakt na Stamford Bridge jest ważny do czerwca 2025 roku. Jednak Kepa nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei, dlatego The Blues są gotowi oddać swojego bramkarza.

Kepa Arrizabalaga przez ostatnie dwa sezonu grał bardzo mało ustępując miejsca dużo lepszemu w tym okresie Edouardowi Mendy’emu, a w kampanii 2021/22 wystąpił w zaledwie 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W związku z tym, władzom Chelsea jest nie na rękę utrzymywać wysoki kontrakt Hiszpana.

Napoli jest łączone także z innymi bramkarzami. Mówi się o golkiperze Spezii Ivanie Provedelu, czy o wypożyczeniu Keylora Navasa z PSG, który stracił status pierwszego bramkarza na rzecz Gianluigiego Donnarummy.

Zobacz również: Antony nie dla Man Utd? Jasna deklaracja Ajaksu