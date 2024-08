Kepa Arrizabalaga czekał na ruch ze strony Realu Madryt, ale takowy nie nastąpił. Chelsea wypożyczy bramkarza do Bournemouth - przekazało "The Athletic".

Źródło: The Athletic

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Chelsea wypożyczy Kepę do klubu Premier League

Kepa Arrizabalaga w minionym sezonie przebywał w Realu Madryt. Został tam awaryjnie wypożyczony po kontuzji Thibauta Courtoisa. Carlo Ancelotti pierwotnie postawił na Hiszpana, ale miejsce między słupkami szybko wywalczył Andrij Łunin. Mimo przesiadywania na ławce rezerwowych, Kepa bardzo dobrze wspomina czas spędzony na Santiago Bernabeu. Tego lata liczył, że mistrzowie Hiszpanii ponownie na niego postawią.

Kepa był faktycznie opcją dla Realu Madryt na wypadek odejścia Andrija Łunina. Ancelotti na ostatniej konferencji prasowej potwierdził, że Ukrainiec zostaje w drużynie, więc obecny bramkarz Chelsea na pewno nie trafi do Madrytu. Co więcej, wykluczona jest również jego przyszłość na Stamford Bridge. The Blues mają w swojej kadrze kilku golkiperów, a Enzo Maresca wyżej ceni umiejętności chociażby Roberta Sancheza.

W poszukiwaniu regularnej gry Kepa uda się na wypożyczenie. “The Athletic” informuje o sensacyjnym kierunku. Bramkarz pozostanie w Premier League i będzie przez najbliższy sezon reprezentował barwy Bournemouth. Nie wiadomo, czy Wisienki powalczyły o opcję definitywnego wykupu.

🚨 Kepa will join Bournemouth on a season-long loan.



(Source: @TheAthleticFC ) pic.twitter.com/p0Y8DVMsXx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 26, 2024

Swego czasu Kepa uchodził za olbrzymi talent, a Chelsea w 2018 roku sprowadzała go za niego 80 milionów euro. Rzeczywistość okazała się dla niego brutalna, a za liczne boiskowe wpadki zapłacił najwyższą cenę.