Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Choć prezydent Borussii Dortmund, Hans-Joachim Watzke zaprzeczył jakoby żółto-czarni są zainteresowani Cristiano Ronaldo, media wciąż łączą Portugalczyka z transferem na Signal Iduna Park. Tym razem głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy BVB, Sebastian Kehl.

Zdaniem Sebastiana Kehla plotki łączące Cristiano Ronaldo z Borussią Dortmund mają generować jedynie kliki i zasięgi

Władze BVB zrobiły absolutnie wszystko, aby zdementować te spekulacje

Wcześniej zainteresowaniu Ronaldo, zaprzeczył prezydent Hans-Joachim Watzke

BVB nie chce Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo desperacko szuka klubu, który w sezonie 2022/2023 pozwoli mu w dalszym ciągu występować w Lidze Mistrzów. Większość czołowych zespołów Starego Kontynentu zdążyło już odmówić 5-krtonemu zdobywcy Złotej Piłki, stąd też portugalski napastnik zaczął spoglądać w kierunku lig i ekip, którymi do tej pory nie był zainteresowany. Borussia Dortmund wydawała się idealnym kandydatem, wszak żółto-czarni w dalszym ciągu szukają następcy Sebastiana Hallera.

Sam prezydent BVB, Hans-Joachim Watzke przyznał jednak niedawno w rozmowie ze Sky Germany: – Bez wątpienia to świetny zawodnik. To byłoby coś niesamowitego, gdyby można było oglądać grę Ronaldo na Signal Iduna Park. W każdym razie nie było żadnego kontaktu między stronami, które mogłyby zostać zaangażowane w temat. W związku z tym to wystarcza do tego, aby uciąć wszelkie spekulacje w tej sprawie.

Mimo to, media na całym świecie, w dalszym ciągu, z uporem maniaka, łączą CR7 z ekipą z Signal Iduna Park. Tym razem, głos w sprawie transferowych plotek zabrał dyrektor sportowy BVB, Sebastian Kehl. – Sytuacja wygląda w ten sposób, że Cristiano Ronaldo na pewno nie przeniesie się do Dortmundu – przyznał w rozmowie z Bild TV.

– Liczby kliknięć i odsłon w tej sprawie z pewnością są niesamowite, ale zrobiliśmy już wszystko, aby zaprzeczyć tej plotce. Ronaldo z pewnością jest fantastycznym graczem i słyszałem, że chciałby sprawdzić się w Bundeslidze. Ale to już nie nasz problem – dodał.

